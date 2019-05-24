​انطلاق بث "تايم سبورت" غدًا.. والقناة تنقل نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، انطلاق البث الرسمي لقناة "تايم سبورت" في العاشرة من مساء غد السبت، بعد انتهاء اللمسات الأخيرة لانطلاق القناة في نسختها الفضائية.

وقال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن "القناة تعد إضافة حقيقية في مجال الإعلام الرياضي شكلا ومضمونا ونولي لها اهتماما كبيرًا"، مضيفًا أن القناة "ستنقل عبر نسختها الأرضية كافة فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية وهي البطولة الأهم على مستوى القارة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".

وأعلن زين، أن "قناة تايم سبورت ستنقل مباراة نادي الزمالك ونهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقامة بمصر يوم الأحد القادم وذلك على البث الأرضي".

وتعهد زين، أن "تقدم القناة للمشاهد المصري والعربي والأفريقي خدمات اعلامية رياضية متميزة تحظى برضى عشاق وجماهير الرياضة بمختلف تنوعاتها والعمل على امتاع وإسعاد المشاهد ببرامج وفقرات القناة المتنوعة".

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وأشار بيان صحفي للوطنية للإعلام، إلى أن القناة الوليدة تعرض في أول يوم من انطلاقها بمدينة الإنتاج الإعلامي مجموعة من الفقرات الرياضية المتنوعة والمتميزة التي تنال إعجاب المشاهد، وعرض للبرامج التي ستعرض على شاشة القناة منها: برنامج "بث أصلي"، وبرنامج "إلعبها صح" وبرنامج "حدوتة أفريقية".

وأكدت الهيئة، أن قناة تايم سبورت ستذيع مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر 21 يونيو المقبل عبر البث الأرضي الرقمي، وسيتمكن المشاهد من متابعة كافة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب وكواليس المباريات من خلال فريق عمل القناة ونخبة كبيرة متميزة من نجوم مقدمي البرامج الرياضية.

وشددت الهيئة على أن "القناة ستكون متاحة بدقة عالية على أجهزة التليفزيون الأرضي عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الإريال العادي وبدقة عالية".

وأشارت الهيئة إلى أن "القناة ستبث عبر قمر "نايل سات الصناعي من خلال هذا التردد: أفقي 11449، وسيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الأرضية من خلال القناة بالإضافة أيضا إلى التنويهات الارشادية التي تبث بشكل متواصل ومكثف عبر قنوات الوطنية للإعلام".