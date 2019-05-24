محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، برنامجها الرمضاني بأمسية صوفية تحييها فرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التوني تقام في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل، على المسرح المكشوف بالأوبرا.
وتتضمن الأمسية تقديم مزيج فني يعد أحد ألوان التراث المصري، حيث يجمع رقصة التنورة الشهيرة مع الإنشاد الديني والابتهالات عاكسا حالة فريدة من التصوف.
كانت هذه تفاصيل خبر دار الأوبرا تختتم برنامجها الرمضاني بأمسية صوفية لفرقة المولوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.