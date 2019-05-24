دار الأوبرا تختتم برنامجها الرمضاني بأمسية صوفية لفرقة المولوية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، برنامجها الرمضاني بأمسية صوفية تحييها فرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التوني تقام في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل، على المسرح المكشوف بالأوبرا.

وتتضمن الأمسية تقديم مزيج فني يعد أحد ألوان التراث المصري، حيث يجمع رقصة التنورة الشهيرة مع الإنشاد الديني والابتهالات عاكسا حالة فريدة من التصوف.