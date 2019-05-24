تقرير رسمي: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ3 ملايين ونصف طن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الرزاعة، اليوم، ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية لنحو 3 ملايين و388 ألف و296 طن في الفترة من الأول من يناير 2019 وحتي 22 مايو الحالي، بزيادة 358 ألف و432 طن عن نفس المدة من العام الماضي.

قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الدكتور أحمد العطار، إن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأوضح العطار -في تقرير قدمه للوزارة-، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و555 ألف و653 طن، بالإضافة إلى تصدير 630 ألف و790 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 187 ألف و991 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، في حين إحتلت الفراولة على المركز الرابع في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و 319 طن.

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ولفت العطار إلى أن صادرات مصر من الثوم احتلت على المركز الخامس بإجمالي كمية بلغت 14 ألف و446 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السادس بإجمالي 8597 طن، تليها في المركز السابع الجوافة بإجمالي 5564 طن، بينما حصل الرمان على المركز الثامن فى الصادرات بإجمالي كمية بلغت، 3177 طن، بينما حصل الفلفل على المركز التاسع بإجمالي 1875 طن، تلاها في المركز العاشر صادرات مصر من الخيار بإجمالي كمية تصل إلى 982 طن.

وأكد العطار أن هناك جهود لزيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بعد تشديد الرقابة من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها.

وأضاف أن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطنى، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام طفرة غير مسبوقة في تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الخارج.