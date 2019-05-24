مدبولي يتوجه إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في مراسم تنصيب رامافوزا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

غادر القاهرة الجمعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متوجها إلى جنوب إفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم حفل تنصيب سيريل رامافوزا رئيسا لجنوب إفريقيا بدءا من شهر مايو الجاري.

وتأتي المشاركة المصرية في حفل التنصيب في إطار حرص مصر على توطيد علاقاتها بأشقائها الأفارقة، والتنسيق المستمر والتشاور المتبادل فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يضمن تحقيق مصلحة شعوب القارة، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لاسيما في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.​