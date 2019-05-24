سيارة مسرعة تنهي حياة شخص وتصيب 7 آخرين بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهد طريق حلوان تكدسا مروريا إثر اصطدام سيارة ميكروباص بعدد من الركاب حال تواجدهم أعلى الرصيف أمام أحد المستشفيات بحلوان ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق في حلوان بوقوع حادث مروري، وعلى الفور هرعت سيارت الإسعاف لمكان الحادث لنقل المتوفي والمصابين للمستشفى، فيما قام رجال المرور برفع حطام السيارة لإعادة تسيير حركة السيارات.