بالفيديو.. حملات تموينية مكبرة تداهم الأسواق لضبط جرائم الغش التجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة، وفي إطار جهود ضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.. فقد