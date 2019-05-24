أخبار مصر | "الحفاظ على التراث".. اتفاقية بين المتحدة للخدمات الإعلامية والتلفزيون المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحفاظ على التراث".. اتفاقية بين المتحدة للخدمات الإعلامية والتلفزيون المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقَّعت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي والمالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية، بروتوكولا جديدا مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، في إطار الحفاظ على المحتوى المصري سواء ما تم إنتاجه سابقا أو حاليا من التليفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية.

ويقضي البروتوكول بإتاحة ذلك المحتوي على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل ومتطورة وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوى الإعلامي بأنواعه.

والمعروف أن منصة Watch iT تم إطلاقها مع بداية شهر رمضان المعظم بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامي والبرامجي المميز على شاشات القنوات المختلفة وذلك لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة وبصورة حصرية والتي تعتبر بداية قوية لإطلاق المنصة.

Advertisements

وجاء البروتوكول الجديد مكملا لما تقوم به إدارة منصة Watch iT بالحصول على حقوق محتوى مميز يتمثل في مكتبة التليفزيون المصري فى مختلف المجالات ويلائم مختلف الفئات ولا سيما أن التليفزيون المصري يمتلك الكثير من المحتوي المميز والذي كان قد تم استباحته في الماضي على العديد من المواقع على شبكة الإنترنت.

وأكد تامر مرسى رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة فى مختلف المجالات اتجهت عالميا إلى حماية حقوق الملكية الفكري للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصتنا Watch iT.

وأشار حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن البروتوكول هو جزء من مسؤوليتنا نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامي المصري كما أننا نقدم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميا وتعظم عوائده.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الرقمية أن الوصول إلى المنصة من خلال موقعها على الإنترنت www.watchit.com أو من خلال تثبيت التطبيق الموجود على متجر جوجل بلاي أو آبل ستور.