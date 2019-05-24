أخبار مصر | "الأرصاد" تزف خبر سار إلى المصريين عن طقس غدا السبت 20 رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تزف خبر سار إلى المصريين عن طقس غدا السبت 20 رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنكسر غدا السبت، الموجة الحارة بانخفاض درجات الحرارة 6 درجات، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة شمالا ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، والوجه البحرى والقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة.