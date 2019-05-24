انت الان تتابع الأرصاد تُعلن: غدًا انخفاض الحرارة 6 درجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة شمالا ليسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على بعض المناطق كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا: الصغرى العظمىالقاهرة 22 36شبين الكوم 21 35طنطا 20 34دمنهور 20 30الإسكندرية 20 26بلطيم 21 27مطروح 19 25السلوم 15 25سيوة 19 34بورسعيد 22 28دمياط 21 28الزقازيق

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