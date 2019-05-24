شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الالتحاق بجامعة «كوفنتري» البريطانية بالعاصمة الإدارية.. والدراسة سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن إيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لمجمع جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فتح باب تلقي طلبات التقديم للالتحاق بجامعة كوفنتري البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الدراسي المقبل 2019 / 2020، في 9 تخصصات داخل 3 كليات هي الهندسة والحاسبات والإعلام والتصميم، مشيرا إلى أن تلقي الطلبات ممتد حتى بداية السنة الدراسية الجديدة.

وقال سلامة إن الجامعة ستقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية والعربية والفنية، بجانب الطلاب الوافدين، مشيرا إلى أن التقدم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني وأن كل طالب سيجد الشروط الخاصة بالقبول في كل تخصص وفقاً لقواعد قبول الجامعة الأم في بريطانيا، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة.

وأوضح سلامة أن المصروفات الدراسية 290 ألف جنيه سنوياً، وأن المؤسسة ستمنح الطلاب الراغبين في الالتحاق- دفعة سبتمبر2019 – منح دراسية تصل إلى 100 الف جنيه طوال المدة المتوقعة لدراساتهم، بالإضافة إلى منح دراسية أخرى، تختص بالإنجازات الأكاديمية أو الرياضية، فضلا عن منح للطلاب المتفوقين تبدأ من 25% وتصل إلى 100%.

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وقال سلامة إن جامعات المعرفة الدولية تم تشيدها على أحدث الطرز المعمارية العالمية، على مساحة إجمالية تصل إلى 50 فدانا تضم مباني إدارية وسكنية، فضلا عن منشآت تدريبية ومعامل خاصة بالبحث العلمي، وملاعب وساحات خضراء وتقدم نموذجا مختلفاً في تقديم الخدمات التعليمية المتطورة تقوم على أحدث المناهج والأساليب التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة تتيح بأكثر تخصصاتها تميزًا، وتوفر الجامعة تجربة تعليمية محفزة وذكية وذات مصداقية عن طريق التركيز على المشروعات المشتركة وفصول التعلم التي تغلب عليها الأنشطة، وتعزيز التعاون والتفاعل بين الطلاب وأساتذتهم.

وأشار سلامة، إلى أن الطاقة الاستيعابية للجامعة 15 ألف طالب وطالبة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من الحرم الجامعي في سبتمبر2019 على مساحة ٢٧ ألف متر مربع، من خلال بدء الدراسة بجامعة كوفنتري البريطانية والتي ستدرس وتمنح شهادات في الهندسة والحوسبة والتصميم والإعلام، موضحا أن هناك اتفاقيات أخرى لإنشاء فروع لجامعات أخرى في التخصصات الطبية داخل مجمع جامعات المعرفة سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأكد سلامة أن الطلاب الملتحقين بفرع جامعة كوفنتري سيحصلون على نفس جودة التعليم والمناهج التعليمية التي يتم تدريسها في المملكة المتحدة، كما سيحصلون على بطاقة هوية جامعية وبريد إلكتروني خاص بجامعة كوفنتري؛ كما ستوفر الجامعة فرصة دراسة فصل دراسي أو سنة دراسية كاملة في المملكة المتحدة.

يذكر أن جامعة كوفنتري تأسست عام 1843، وهي واحدة من أفضل الجامعات في المملكة المتحدة، حيث تم تصنيفها في المرتبة الـ 13 في المملكة المتحدة (دليل جامعة الجارديان 2019) واحتلت المرتبة الذهبية في «التعليم والتعلم المتميز»(TEF 2017)، وتشتهر جامعة كوفنتري بمشاركتها الطلابية المذهلة، حيث حصلت على «جامعة العام» في الخبرة الطلابية، وفقًا لدليل الجامعات المميزة لصحيفتي التايمز وصنداي تايمز لعام 2019.