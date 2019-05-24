4 عَبّارات تنقل 100 ألف راكب من السعودية ودول الخليج إلى «البحر الأحمر»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، وفداً من البنك الدولى يضم آشيش خانا، رئيس برنامج التنمية المستدامة الحالى وأوليفر بريدت، الرئيس القادم للبرنامج والذى سيتولى مهام وظيفته فى البنك الدولى فى أغسطس المقبل، بجانب فاطمة عجلان منسق البنك فى القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور سعد نصار، مستشار الوزارة ورؤساء قطاعات الإرشاد الزراعى والشؤون الاقتصادية بالوزارة والعلاقات الزراعية الخارجية.

وقال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية فى تصريحات، أمس، إن آشيش خانا استعرض السياسة العامة للبرنامج ومدى إمكانية الاستفادة من المساعدات الفنية التى يقدمها البنك الدولى للقطاع الزراعى بما فى ذلك تحسين كفاءة الإنفاق الحكومى فى قطاع الزراعة، وتطوير وتحسين العمل فى مجال الزراعة الرقمية، والعمل على تطوير كفاءة نظام المتابعة والتقييم، علاوةً على دعم ورفع مستوى كفاءة سلاسل القيمة المضافة فى قطاعى الأسماك والتمور.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، الرغبة فى التعاون مع البنك فى مجال تطوير نظام المتابعة والتقييم للمشروعات المنفذة بشكل أفضل، وكذلك نظام التكويد، من خلال برنامج الدعم الفنى المقدم من قبل البنك الدولى، لما لذلك من دور حيوى وفعال فى خلق منظومة عمل متكاملة بين كل من الوزارة والبنك، مقترحاً الاستعانة بتطبيق تكنولوجى على أجهزة المحمول خاص بالمحتوى الزراعى المتعلق بسير منظومة العمل لكل الجهات المستفيدة من البنك وذلك لتسهيل متابعة المهام ووضع رؤية أكثر وضوحاً لسير العمل. من ناحية أخرى، أشادت الدكتورة منى محرز، نائب الوزير، بدور البنك فى مختلف نواحى التعاون بين الجانبين فى مجال تنمية الثروة الحيوانية، وما يمكن التعاون بشأنه مستقبلاً للنهوض وزيادة الإنتاج.