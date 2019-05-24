شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بنظام «البوكليت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق السبت امتحانات آخر العام للشهادة الثانوية الأزهرية بنظام «البوكليت»، حيث يبدأ طلاب القسم العلمى الامتحان فى مواد الفقه والديناميكا للنظام الحديث، والميكانيكا للنظام القديم، بينما تبدأ غدا امتحانات القسم الأدبى والشعبة الإسلامية فى مادتى الفقه والمنطق الحديث، ومن المقرر أن يؤدى الامتحانات بالقسمين العلمى والأدبى والشعبة الإسلامية نحو 150 ألف طالب وطالبة فى 566 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية الطوارئ، حيث شكلا غرف عمليات لتلقى الشكاوى والعمل على حلها، وتشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة الامتحانات فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتوفير كل المقومات التى تؤدى لنجاح الامتحانات وخروجها على الوجه المطلوب، وتوفير سبل الراحة للطلاب والطالبات، خاصة مع تواكبها مع شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة.

ووجه صالح عباس، وكيل الأزهر، تعليمات لقطاع المعاهد وفرق المتابعة بضرورة البناء على ما تم إنجازه خلال الأعوام السابقة من أعمال المتابعة، ومواجهة كل سبل ووسائل الغش، وتوفير كل سبل الراحة والتيسير على الطلاب وحصول كل طالب على حقه.

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وأوضح وكيل الأزهر أن أسئلة الامتحانات هذا العام تتميز بأن أغلبها فى مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة المعايير الخاصة لكل مادة عند وضع الامتحان وتدرجه حرصًا على مصلحة الطلاب واستقرارهم وهدئهم، مشددا على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب أجهزة المحمول نهائيًا، والذهاب للجنة قبل موعدها بوقت كاف، والتعامل مع أعضاء اللجنة بشكل مهذب، وعدم الخروج على اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

فيما دعا على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بالتزام الهدوء التام أثناء انعقاد لجان الامتحانات، والتركيز والتأنّى فى قراءة الأسئلة والإجابة عنها، كما طالب جميعَ المشاركين بأعمال الامتحانات بضرورة تحمُّل الأمانة كاملة، واستشعار قدر المسؤولية، والإحساس بأهمية الأمر، وأن يكون دورهم فى الأساس هو النصح والإرشاد والتوجيه، وتوفير المُناخ المناسب للجان الامتحانات، وتهيئة الطلاب نفسيًّا.

وشدد «خليل» على أنه لن يسمح مطلقا باصطحاب الهاتف المحمول مع كل المشاركين فى أعمال الامتحانات، سواء الطلاب أو المراقبين، عدا رئيس اللجنة والمساعد الثقافى، على أن يكون بدون كاميرا.

ومن المقرر أن تتواصل امتحانات الثانوية الأزهرية حتى 25 يونيو المقبل للقسمين الأدبى والشعبة الإسلامية، فيما يختتم طلاب وطالبات القسم العلمى امتحاناتهم فى 29 يونيو المقبل، على أن تتخلّل الامتحانات إجازة عيد الفطر المبارك.