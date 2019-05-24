شكرا لقرائتكم خبر عن منتصر بنسعيد: زيادة عدد الرحلات بين مصر والمغرب قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد منتصر بنسعيد، المدير الإقليمى لطيران الخطوط الملكية المغربية في مصر، أنه ستتم مضاعفة عدد الرحلات بين مصر والمغرب لتصل إلى ١٤ رحلة أسبوعيا بداية من ١٥ يونيو القادم لاستعاب كثافة الحركة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في مصر.

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وأوضح بنسعيد انه بالاضافة إلى الرحلات المنتظمة التي تسيرها الخطوط المغربية سوف يتم تنظيم من ٤ إلى ٥ رحلات شارتر قبل مباريات البطولة الافريقية والتي يكون المغرب طرف فيها لنقل ما يزيد عن ٣٠٠٠ مشجع مغربي لمشاهدة المباراة

وأشار بنسعيد إلى ان الخطوط المغربية سوف تتسلم نهاية العام الحالى احدث الطائرات البوينج B787-9 ليصبح عدد طائرات الـ dreamliner 9 طائرات بأسطول الشركة بدلا من 6 وذلك لتسهيل عملية نقل المسافرين إلى الأمريكتين الشماليه والجنوبيه والرحلات الطويله بصوره مريحه

واضاف بنسعيد ان الخطوط المغربية بأسطولها الذي يضم ٥٨ طائرة، تؤمن رحلات نحو 97 وجهة عبر أربع قارات منها ٢٨ محطة داخل افريقيا فقط، مشيرا إلى ان الخطوط المغربية سوف تنضم إلى تحالف الطيران العالمي «ون وورلد» العام القادم كأول شركة طيران إفريقية تنضم إلى ذلك التحالف، مما سيساهم ذلك في فتح آفاق واسعة للشركة وسيقدم عدة امتيازات لركابها