شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاة المنيا» يقيم إفطاره السنوي بحضور محافظي بني سويف والمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام نادي قضاه المنيا حفل إفطاره السنوي بحضور اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والمستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، واللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، وأعضاء النادي، فيما اعتذر المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، عن عدم الحضور لارتباطات العمل.

وقال المستشار يحيى عبدالقادر، رئيس نادي قضاه المنيا، ان اللقاء يتم سنوي بحضور المحافظ ومدير الأمن وقيادات المحافظة، وأعضاء النادي وأيضا الأعضاء من السادة المحافظين والوزراء أبناء النادي. مؤكدا انه تم دعوه 3 محافظين هذا العام بينهم محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، واثنين من المحافظين أعضاء النادي هما المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، ورئيس النادي السابق، والذي حرص على الحضور، والمستشار مصطفي الهم، محافظ الأقصر وعضو النادي والذي اعتذر عن الحضور لظروف العمل.