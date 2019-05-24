شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة وصول جثمان زكى مبارك قتيل السجون التركية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت فضائية الحدث، تقريراً مصوراً عن وصول جثمان زكى مبارك، القتيل الفلسطينى ضحية التعذيب فى سجون تركيا، إلى غزة، لدفنه فى القطاع بعد انتهاء تشريح الجثمان فى القاهرة.





وأكد الدكتور زكريا مبارك وصول جثمان الفلسطينى زكى مبارك فى نعش ملفوف بعلم فلسطين حيث يودعه أقاربه قبل دفنه بعد صلاة العصر فى مقبرة بدير البلح.



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وقال الدكتور زكريا مبارك لـ"الخليج 365" إنه ينتوى رفع قضايا ضد النظام التركى أولها قضية أمام محكمة الجنايات الدولية فى لاهاى وقد تم البدء بالإجراءات، للتحقيق فى جريمة قتل الفلسطينى زكى مبارك.



وأشار الدكتور زكريا مبارك إلى أنه سيرفع قضية أمام القضاء التركى ضد الأمن التركى وآخرى ضد بعض وسائل الإعلام التركية، وقضية ضد قناة الجزيرة القطرية، موضحا أنه سيرفع قضية ضد السفير الفلسطينى فى أنقرة فائد مصطفى لعدم المساعدة فى نقل الجثمان.



ولفت زكريا مبارك إلى أن مصلحة الطب الشرعى انتهت من تشريح جثمان شقيقه، تمهيدًا لكتابة تقريرها المفصل عن ظروف وفاته، وأسبابها، وملابساتها.