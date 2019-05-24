شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتوجه لجنوب أفريقيا للمشاركة في مراسم حفل تنصيب الرئيس سيريل رامافوزا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر القاهرة، عصر الجمعة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متوجهًا إلى جنوب أفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في مراسم حفل تنصيب «سيريل رامافوزا» رئيس جمهورية جنوب افريقيا بدءاً من شهر مايو الجارى.

وتأتي المشاركة المصرية في حفل التنصيب في إطار حرص مصر على توطيد علاقاتها بأشقائها الأفارقة والتنسيق المستمر والتشاور المتبادل فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تحقيق مصلحة شعوب القارة، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة لاسيما في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.