شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يعاين وجبات رمضان لأفراد الأمن بكمين الأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الجمعة، أثناء تفقده للإجراءات الأمنية بكمين الأحياء شمال مدينة الغردقة، بمعاينة وجبات إفطار رمضان المخصصة للأفراد ومجندي الشرطة بالكمين والتأكد من سلامتها. وأكد محافظ البحر الأحمر أن ما يقوم به أفراد الشرطة من تعب وجهد للحفاظ على سلامة وأمن المحافظة يستحق التقدير والاحترام وتحملهم درجات الحرارة أثناء الصيام، كما أشار لجميع أفراد الأمن أن أمن المحافظة وسلامة اهالها أمانة في أعناقنا جميعا ويجب علينا بذل الغالى والنفيس لتحقيقها.

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