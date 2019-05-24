شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تستجيب لحالة مرضية وتوجه بمناظرتها بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتوجه على رأس فريق طبي إلى قرية الإخيوه بمركز الحسينية، لمناظره حالة شاب تعرض لحادث سقوط جسم صلب على رأسه من ارتفاع خمسة أدوار. وأدى إلى كسر عميق بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ.

ضم الفريق الطبي كلا من الدكتور إياد درويش، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد الحيوان، إخصائي الجراحة، مدير مستشفى فاقوس النموذجي، والدكتور محمد عبدالسلام إستشاري جراحة المخ والأعصاب والدكتور محمد عبدالمنعم إستشاري الأمراض العصبية.

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وطالب الأهل بإعادة تقييم الحالة للوقوف على الخدمات الطبية التي من الممكن أن تقدم لها.

وبعد مناظرة الحالة قام الفريق الطبى بكتابة تقريره وأفاد بأن المتاح بالنسبة للحالة في الوقت الحالي هو تقديم خدمة العلاج الطبيعي خلال الفترة القادمة كما طالب الفريق الطبى بإجراء أشعة مقطعيه حديثة.

وعلى الفور وجه وكيل وزارة الصحة بإستدعاء الإسعاف ونقل الحالة إلى مستشفى فاقوس النموذجي لعمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعيه والمناظره بمعرفة إخصائيي العلاج الطبيعي، وبالفعل تم نقل الحالة برفقة الفريق الطبى والسيد وكيل الوزارة وتم دخولها للعناية المركزة تحت الإشراف الطبى للفريق وكذلك كافة التخصصات اللازمة للحالة.