شكرا لقرائتكم خبر عن فتح شاطئ الرواق بمدينة بئر العبد أمام المواطنين للتنزه والاصطياف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء عن فتح شاطئ الرواق على ساحل البحر المتوسط أمام المواطنين للخروج والتنزه على الشاطئ والاصطياف.

وأكدت ايمان شجيع، مدير إدارة الإعلام بمجلس مدينة بئر العبد، أنه سيتم فتح الشاطئ اعتبارا من مساء اليوم وحتي الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل، بعد قيام العميد ايهاب فرغلى رئيس المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن الشاطئ مغلق أمام المواطنين منذ التاسع من شهر فبراير قبل الماضي، نظرًا للأحداث التي تمر بها محافظة شمال سيناء.