شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم عمارة يعلن تجميد نشاط جمعيته بسبب مضايقات التنفيذيين بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مفاجأة مدوية قرر الدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الاسماعيلية ووزير الشباب والرياضة الاسبق تجميد نشاط جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية بعد اكثر من خمسة عشر عاما على تأسيسها أعتراضها على ما وصفه مضايقة الجهات التنفيذية للجمعية والتضييق عليها.

ووصفت مصادر بأن قرار عمارة يأتى على خلفية الصراع المحتدم بين محافظ الاسماعيلية ونائب الاسماعيلية اشرف عمارة والتى وصلت لمرحلة الصدام عندما اشاد المحافظ بالنواب في بيان رسمى متجاهلا دور النائب في منافشة موازنة المحافظة بالبرلمان وما قام به النائب من تقديم بيان عاجل بالبرلمان عن عدد من مشاكل المحافظة.

وأبدى عمارة في تصريحات خاصة للمصرى اليوم دهشته مما وصفه العراقيل التي يضعها المسئولون بالمحافظة امام نشاط جمعيته التي وصفها بأنها جزء لا يتجزأ من المشهد الثقافى في مصر والاسماعيلية وبدأت بصالون عمارة الثقافى الذي كان في قلب الاحداث خلال احداث ثورة 30يونيو للحفاظ على الوطن ولم شمل الاسماعيلية خلف مؤسسات الدولة من خلال استضافة رموز فكرية وثقافية ووطنية لتوعية الشباب والمواطنيين بأهمية الحفاظ على الوطن بجانب القيام بأنشطة مجتمعية عديدة في المجالات كافة.

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واختتم عمارة تصريحاته قائلا: «الاسماعيلية محظوظة بالرؤساء بداية من الرئيس السادات وانتهاءا بالرئيس السيسي الذي غير ملامح المحافظة الجغرافية للمحافظة ليحقق أحلام أبناءها بوضعها على خريطة السياحة العالمية من خلال اكبر مشروعات في تاريخها وابرزها قناة السويس الجديدة والانفاق والكبارى العائمة والفنادق والمراكز التجارية العالمية على ضفاف القناة وشبكة الطرق الجديدة وغيرها».

وأضاف أن الإسماعيلية رغم أنها محظوظة بالرؤساء لكنها غير محظوظة ببعض المحافظين الذين لم يفهموا طبيعة شعب الاسماعيلية المحبة للجمال وروح التسامح.

وحصلت المصرى اليوم على نسخة من بيان تجميد الجمعية وجاء كالتالي:

بيان

قرر الدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية ووزير الشباب والرياضة الأسبق ايقاف نشاط جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية والتي يترأس مجلس إدارتها وذلك بسبب قرار محافظ الإسماعيلية بغلق أبواب نادي الإسماعيلية الإجتماعي الأمر الذي أدى لعدم تمكن شباب الجمعية واعضاؤها من ارتياد مقر الجمعية والكائن بصالة الدور العلوي في النادي وعدم تمكنهم من إقامة الأنشطة والفعاليات لوجود جميع الأجهزة والمنقولات والمستندات الخاصة بالجمعية داخل المقر..

علما بأن شباب الجمعية واعضاؤها يتعرضون لمضايقات من الجهات التنفيذية للمحافظة، لذا فقد قررت الجمعية ايقاف نشاطها في الوقت الحالى إلى أن تنتهي تلك الأسباب .