شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 119 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذت الأجهزة التنفيذية بالشرقية بالتنسيق مع قوات الأمن قرارات الإزالة الصادرة ل ١١٩ حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة ١٧ ألف ٥٩١ مترآ بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذآ لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم بضرورة التصدي بكل قوة وحزم للتعديات المخالفة وسرعة إزالتها في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين. Advertisements حيث قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة ٢٧ حالة تعدي بمساحة ٤٢٦٥ متر مربع كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة 5 حالات تعدى بمساحة ٥٧٤ متر مربع وقامت رئاسة مدينة القرين بإزالة ٥ حالات تعدى بمساحة ٧٨٧ متر مربع كما قامت رئاسة مركز ومدينه كفر صقر بإزالة ٧ حالات تعدى على املاك الدولة بمساحة ٦٥ متر مربع وازالة ٧ حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة٨٠٠ متر مربع كما قامت رئاسة مركز ومدينة ابوكبير بإزالة ٥ حالات تعدى بمساحة٥٣٦٠ متر مربع، وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزاله ٣٢ حالة تعدى بمساحة ٣٦٧٥ متر مربع وقامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بإزاله ٥ حالات تعدى بمساحة٣٦٦ متر مربع كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة ١٧ حالة تعدى بمساحة ٧٠٠ متر مربع وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بإزالة ٩ حالات تعدى بمساحة ٩٩٩مترآ. وتستمر حملات الإزالة المكبرة للتصدي بكل حزم وقوة لتلك التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظآ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قوى وغذائى للمواطنين وفرض هيبة الدولة على أراضيها .

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