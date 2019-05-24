شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طريقة تحميل واستخدام تطبيق Watch it والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت منصة «watch it» للمحتوى الرقمي، إعلانًا جديدًا يوضح طريقة تحميل واستخدام تطبيق Watch it لمشاهدة مسلسلات رمضان للموسم الجاري من خلال الاشتراك في التطبيق.

وتتيح المنصة فرصة مشاهدة المسلسلات في أي وقت وفي أي مكان، دون إعلانات، لمزيد من الاستمتاع بالمحتوى المميز للأعمال الرمضانية.

ويمكن الوصول إلى تلك المنصة إما عن طريق الدخول إلى صفحة www.watchit.com أو من خلال تثبيت واستخدام التطبيق الموجود على الانترنت في متجر جوجل بلاي أو أبل ستور.

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كانت منصة Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمي، أعلنت أنه في أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بداية شهر رمضان المعظم، تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل.

وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات في أمن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى تأمينها المعلوماتي.

وقالت إدارة المنصة في بيان رسمي، عن إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم تقدم المنصة الرقمية Watch iT اعتذارها لكل مشتركيها وتتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها مجانا وحتى نهاية شهر مايو ٢٠١٩ للتسجيل Www.watchit.com.