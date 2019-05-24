شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. حديث عن فضائل العشر الأواخر بملتقى الإمام الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُقام الليلة ندوة علمية كبرى بعنوان: "فضائل العشر الأواخر" بملتقى الفكر الإسلامى الذى تقيمه وزارة الأوقاف المصرية بساحة مسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" اليوم الجمعة. يحاضر فى الندوة كل من: الدكتور أسامة فخرى مدير المساجد، والشيخ محمد الدومى أمام مسجد مصطفى محمود، والشيخ عبد الفتاح جمعة القيادى الدعوى. يأتى ذلك فى إطار الرسالة التثقيفية والدعوية والتنويرية.

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