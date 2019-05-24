شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على التجديد لـ 4 قيادات دعوية فى مناصبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الحكومة قرارا بالتجديد لعدة قيادات فى مناصب خدمات الدعوة والبر، ضم القرار التجديد للمحاسب عبد الحكيم بهجات عبد الحكيم مديرًا عامًا للإدارة العامة لمراكز التدريب مع تجديد تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

وشمل القرار التجديد للشيخ علاء الدين محمود عقل شعلان مديرًا لمديرية أوقاف بورسعيد مع تجديد تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الوجه البحرى.

وتضمن القرار التجديد للشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة مديرًا لمديرية أوقاف دمياط والتجديد للشيخ محمد محمد الأمين علي محمد وكيلاً لمديرية أوقاف أسيوط لشئون الدعوة.