شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يطالب باستضافة مصر للمؤتمر العام القادم لـ"الصحفيين العرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، باستضافة مصر للمؤتمر العام القادم لاتحاد الصحفيين العرب، مضيفا أن القاهرة ستكون أكبر منصة إعلامية لإعادة التعريف بالاتحاد.

وأضاف رشوان خلال كلمه له باجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، أن الاتحاد "بعافيه" وأن هناك مشكلات حقيقية كبيرة، متابعا: "إذا كان المؤتمر القادم ليس كأى مؤتمر فأرشح القاهرة، وإذا وصلنا الى المؤتمر العام القادم و ظل حال الاتحاد كما هو كسأسحب ترشيحى".

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وتابع ضياء رشوان قائلا: "إذا كنا نتحدث عن انطلاقه جديدة للاتحاد فأرشح وبشدة جمهورية مصر العربية، أرشح البلد الذى شهدت المولد الأول للاتحاد لتشهد مولده الثانى ،الاستضافة ستكون شاملة كل شئ و ستكون على نفقة النقابة المصرية".