شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 3500 معتمرا من الأراضى المقدسة عقب أدائهم مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة 3500 معتمر على متن 11 رحلة قادمة من الأراضي المقدسة عقب أدائهم مناسك العمرة ،بينهم 7 رحلات من جدة ، و 4 رحلات من المدينة المنورة.

وتشهد الصالة الموسمية بالمطار، كثافة تشغيلية عالية خلال الفترة الحالية لإنهاء إجراءات سفر ووصول نحو 10 آلاف معتمر يوميًا، بينهم 5 آلاف مسافر لأداء المناسك ومثلهم قادمون من السعودية، على الجسر الجوى الذى تنظمه شركة مصر للطيران لنقل 100 ألف معتمر خلال شهر رمضان المبارك.

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ويقوم فريق من العلاقات العامة باستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر و توفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، بالإضافة إلي توفير خيام مكيفة لأستقبال المستقبلين والمودعين وحمايتهم من أشعة الشمس.