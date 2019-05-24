شكرا لقرائتكم خبر عن أول إفطار جماعى بمحور روض الفرج الجديد بحضور أسر الشهداء وشباب ذوى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند غروب الشمس وسماع أصوات ميكروفانات المساجد معلنة عن أذان المغرب، وفى حضرة النيل هبة المصريين وشريان الحياة لأرض مصر جيل بعد جيل، تجمع مجموعة من الشباب مع أسر الشهداء، على مائدة الإفطار التى نظمتها مؤسسة القادة للعلوم الإدارية، اليوم، بمحور تحيا مصر بروض الفرج الذى أفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، فى مشهد رائع ليس بجديد بين المصريين، كما حرص الحضور على رفع علم مصر عاليا عندما انتهوا من تناول الطعام قاموا بتنظيف المحور، كما وجدوه.

قالت مايسة عشماوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية: "حرصنا على عقد حفل الإفطار على محور تحيا مصر بروض الفرج ودعونا مجموعة من الشباب من مصريين وجنسيات مختلفة مثل جزر القمر والسودان لتكون فرصة للاحتفال بالإنجاز على مستوى مصر والعالم، كما دعونا عددا من أسر الشهداء الجيش والشرطة وشباب ذوى الاحتياجات الخاصة .

قال عادل أبو كلام أحد منظمى الحفل نعقد عددا من المسابقات الترفيهية مثل أسئلة عامة عن معلومات وطنية وسباق جرى وشخص يقول معلومة وآخر يصححها له ومسابقة غنائية عن أغانى الخاصة بكل بلد من الحضور والفائز يحصل على جوائز مثل فوانيس رمضان وهدايا تذكارية وجائزة أخرى عن أحسن مجموعة منظمة.

قال عطية محمد رمضان رئيس لجنة الإعاقة بمؤسسة القادة أنا حاصل على ليسانس آداب وآخر من كلية الحقوق ولا اعترف بشىء مستحيل وحرصت على الحضور اليوم لمشاهدة الإنجازات الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تضاف لانجازاته السابقة والتى منها قناة السويس والكبارى المختلقة واهتمامه بذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: المحور الجديد يسهل المسافات على السائقين ومصمم بطريقة احترافية ليكون رسالة للعالم كله بأن مصر قوية وهتفضل طول عمرها أقوى بشعبها .

شاب من تنزانيا: اود تكرار التجربة فى العالم

قال احمد عباس من دولة تانزانيا احد المشاركين بحفل افطار حرصت على الحضور لتكون فرصة لتجمع شباب من دول الأفريقية المختلفة لنثبت للعالم اننا يد واحدة لافتا الى ان محور تحيا مصر إنجاز عظيم يود تكراره في مختلف الدول الاخرى

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شاب من جزر القمر:محور تحيا مصر نمرة واحد

واكد اسد الله من جزر القمر وعضو بمنظمة القادة على حرصه بمشاركة الشباب المصريين فرحتهم بالمحور الجديد قائلا "ربنا يزيد ويبارك السيد الرئيس ونحن فخورين جدا بمجهوداته الجبارة التى تعتبر فخر لمصر ولافريقيا كلها"

وأشار مروان عبد الله من السودان إلى إنه يجب على كل افريقى ان يشارك ويحضر حفل الافطار على محور تحيا مصر المصمم بدقة وأتمنى ان يوجد مثله فى كل الدول وانا اعتبره نمرة واحد على مستوى العالم.

عجوز يصطحب زوجته لمشاهدة المحور الجديد

ولم يحضر الحفل الشباب فقط بل حرص كبار السن على الحضور ورفع علم مصر عاليا مثل عم سمير عبد النبى البالغ من العمر ٧٢ سنة زوجته العجوز الذى حرص على اصطحابها لمشاهدة المحور الجديد وعبر عن فرحته قائلا "محور تحيا مصر يعتبر شىء عظيم وإنجاز لم يكن يحدث في العصور السابقة وشىء نفتخر به امام العالم أجمع.

والدة شهيد شرطة: حرصت علىالحضور لرؤية إنجازات

إبتسام على موسى والدة نقيب اسامة كامل والتى لم يسبق لها حضور اى حفل اجتماعى منذ استشهاد نجلها والتى قالت "من غير مافكر حضرت وتركت اولادى فى المنزل لأشارك فى هذا الحفل الجماعى وأشاهد الإنجاز الهائل واترحم على كل الشهداء واقول لهم انتم موجودين بينا ومعانا في كل لحظة وانتم خير جنود الأرض ولولاكم ماوصلنا لما نحن فيه الان.

سيدة مصرية تصطحب نجلها من ذوى الاحتياجات الخاصة:ابنى بيفرح لما بيشوفه فى التليفزيون

وكما حرصت إحدى السيدات على اصطحاب نجلها من ذوى الاحتياجات الخاصه وتدعى سونيا محمد والتى اكدت على انها حرصت على اصطحاب ابنها يوسف لمشاهدة المحور الجديد الذى يعتبر من الإنجازات الرائعة بمصر لافتة إلى ان نجلها كلما شاهد المحور فى شاشة التليفزيون يبتسم لذلك حرصت على اصطحابه معها رافعا علم مصر.