"الكذب عقيدة الإخوان الإرهابية".. 5 خطوات تتبعها الجماعة لنشر الشائعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترفع جماعة الإخوان شعار "أكذب حتى يصدقك الناس"، فالتنظيم الذى يسعى إلى استخدام أسلوب الفبركة وتجزئة الفيديوهات واستغلال مواقع "السوشيال ميديا" لنشر هذه الفبركة، والشعارات الكاذبة التى يروجون لها. Advertisements 1. الاعتماد على السوشيال ميديا فى نشر الأكاذيب والشائعات وفبركة الصور 1. الاعتماد على السوشيال ميديا فى نشر الأكاذيب والشائعات وفبركة الصور 2. تعتمد على تدشين لجان إلكترونية وصفحات وهمية لنشر فبركتها 3. تستعين بدعم قطرى وتركى لتمويل تدشين الصفحات الوهمية على مواقع التواصل 3. تستعين بدعم قطرى وتركى لتمويل تدشين الصفحات الوهمية على مواقع التواصل 4. إجراء المونتاج لكثير من الفيديوهات واقتطاع الكلمات على طريقة "لا تقربوا الصلاة " 5. تستعين بجهات أجنبية توفر لها التكنولوجيا الحديثة والمال 5. تستعين بجهات أجنبية توفر لها التكنولوجيا الحديثة والمال

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