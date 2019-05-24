بالفيديو.. الداخلية تنظم حفل إفطار للأطفال بدور الرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام، فيديو يبرز جهود وزارة الداخلية والمُمثلة في قطاع حقوق الإنسان حول تنظيم حفل إفطار لعدد من الأطفال المودعين بدور الرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة باتحاد الشرطة الرياضي.

واستقبل الأطفال عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان حيث تم مشاركتهم الإفطار وقضاء يوم ترفيهي معهم وتقديم الهدايا لهم.

من ناحية أخرى قام وفد ضم عدد من ضابطات وضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة المرضى بمستشفى أبو الريش وإهدائهم بعض الهدايا الرمضانية، الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بتلك اللفتة الإنسانية.