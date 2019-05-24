بالفيديو.. لحظة ضبط عنصر إجرامي وبحوزته 12 سلاحًا ناريًا و4 آلاف طلقة بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران
أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام، فيديو يبرز جهود إدارة مكافحة المخدرات، في ضبط عنصر إجرامي بمطروح وبحوزته عدد كبير من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
كانت قد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة) تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة على نطاق واسع بمنطقة الجفيرة بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم القيام بحملة أمنية مكبرة استهدفت تلك العناصر أسفرت عن ضبط أحدهما بقرية الجفيرة.
وضُبط بحوزته (10) طرب لمخدر الحشيش وزنت (1 كيلو جرام)، بندقية آلية، 9 بنادق خرطوش عيار 12مم.
طبنجة عيار 9 مم بالخزينة الخاصة بها، طبنجة صوت يشتبه في كونها معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، 3950 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، عدد (2) خزينة بندقية آلية، جهاز (GPS)، هاتف ثريا، سيارة تستخدم في نقل وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر، مبلغ مالي، هاتفي محمول.
بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الهارب وحيازته للمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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