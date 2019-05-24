فيديو| ماذا قدمت الداخلية في 24 ساعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية (بكافة محافظات الجمهورية)، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

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