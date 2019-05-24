لغز العثور على شاب به آثار تعذيب في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على شاب به آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة في الجسم بمركز الصف جنوب المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة الصف بلاغًا من الأهالي بالعثور على شاب به آثار تعذيب، وتبين بالفحص أنه شاب عشريني يدعى "علي.ش".

تم نقل الشاب إلى مستشفى الصف المركزي للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.