خلال يوم.. مباحث التموين تضبط 970 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية، حملات أمنية مكثفة لمتابعة لضبط التموينية وضبط السوق، خلال 24 ساعة. أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 970 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية". تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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