صور| ماذا فعل الرئيس السيسي خلال زيارته للعاصمة الإدارية اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد صلاة الجمعة، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، وكذلك الحي الحكومي، فضلاً عن القيادة الاستراتيجية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها، مؤكداً ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس تفقد خلال جولته مدينة الفنون والثقافة، والتي يتم إنشاؤها لتصبح منارةً للإبداع الفني والفكري والثقافي، وستضم عدداً من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، إضافة إلى دار الأوبرا الجديدة، التي تعد جزءاً أساسياً من مدينة الفنون والثقافة، ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط.

كما تفقد الرئيس، الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والذي يقع على مساحة ٥٥٠ فدان، وسيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.