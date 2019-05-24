مدير تحرير "إعلام دوت أورج" يُعلن تجميد عمل الموقع نهاية مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلن أحمد عدلي، مدير تحرير موقع "إعلام دوت أورج"، تجميد عمل الموقع بدءًا من يوم ٣١ مايو الجاري، وذلك لأسباب مادية، مع استمرار وجود أرشيفه الخاص بالسنوات الخمس الماضية.

وقال "عدلي"، في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك"، الجمعة: "زي ما كل حاجة بيكون لها بداية بيكون دائما في نهاية أو استراحة في المنتصف.. موقع إعلام دوت أورج الذي بدأ منذ نهاية ٢٠١٤ وبدأت مهمة مدير تحريره بعدها بأسابيع، سيكون آخر تحديث له يوم ٣١ مايو، ولأسباب مادية سيدخل الموقع مرحلة تجميد مؤقت ولكن سيظل متاح بأرشيفه الذي عمل عليه عشرات الزملاء خلال السنوات الخمس الماضية".

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وأضاف: "الموقع صنع نجومًا في المهنة أصبحوا مطلوبين في أماكن كثيرة، ولكن أنا متأكد أنهم سيلبون نداء إعلام دوت أورج بمجرد ما تنتهي فترة التوقف التي أتمنى ألا تطول".

وكان محمد عبد الرحمن رئيس تحرير الموقع قد تولى منذ أيام رئاسة أحد المواقع المتخصصة في الفن، أعقاب اتخاذ قرار توقف "إعلام دوت أورج".

يشار إلى أن الموقع حصل على جائزة أفضل محتوى سنة ٢٠١٧ من منتدى الإسكندرية للإعلام.