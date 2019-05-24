رئيسة "القومي للمرأة" تلبي طلب طفلة وتستضيفها بمكتبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مكتبها، الجمعة، الطفلة مايا أحمد الديب، 7 سنوات، وذلك بناءً على طلب من الطفلة.
كانت الطفلة مايا أحمد، قد أرسلت فيديو مصور للدكتورة مايا مرسي، وهي تؤدي أغنية إعلان بنك مصر رمضان 2019: "أنا ابن مصر.. أنا ضد الكسر" بصوتها"، وطلبت في رسالتها مقابلة الدكتورة مايا مرسي شخصيًا.
ورحبت "مرسي" بالطفلة في مكتبها، حيث أعربت عن إعجابها الشديد بموهبتها وبأداء الأغنية بهذا الشكل المتميز، وبشجاعتها في هذا السن الصغير، متوقعةً أن يكون لها مستقبل باهر، وشجعتها على ثقل موهبتها بالدراسة والتدريب مع متخصصين، وتمنت لها النجاح والتوفيق في المستقبل.
وأكدت رئيسة "قومي المرأة"، للطفلة أنها ستتابع فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القادمة
، وعندما وجهت رئيسة المجلس سؤال للطفلة مايا عن أحلامها وماذا تريد أن تصبح في المستقبل، أجابت دون تردد أنها تتمنى أن تكون رئيسة المجلس القومي للمرأة عندما تكبر.
يذكر أن "بنك مصر" كان قد ضمن شعار حملة المجلس القومي للمرأة "التاء المربوطة سر قوتك" ضمن إعلانه الجديد الذي يعرض على شاشات التلفزيون حاليًا تحت عنوان "بنك مصر.. ابن مصر" رمضان 2019، في إشارة لأهمية الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع بجميع المجالات.
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