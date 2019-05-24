مصر | "ويمكرون ويمكر الله".. حادث سرقة يحل لغز مقتل زوج على يد زوجته بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ويمكرون ويمكر الله".. حادث سرقة يحل لغز مقتل زوج على يد زوجته بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم من ضبط لص بمساعدة الأهالي بعقار بشارع وليد عابدين بمنطقة منشية البكارى دائرة القسم.

انتقل مفتشى قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتبين تمكن الأهالي من ضبط المدعو أحمد (سن 22 موظف بشركة) حال تواجده أعلى سطح العقار المُشار إليه عقب قيامه بسرقة شقة المدعو سامح "سن 31 عامل دليفرى" بالطابق الثانى بذات العقار وإلقائه المسروقات بالمنور عبارة عن (3595 جنيه- هاتف محمول- خاتم ذهب).

باستكمال الفحص وسؤال المتهم قرر بوجود علاقة غير شرعية بينه وزوجة مالك الشقة "نجلة عمه" وتدعى قمر "سن 21 ربة منزل" وأنهما اتفقا على قتل زوجها حيث أرسلت له مفتاح الشقة وتسلل أثناء نومه وقام بخنقه إلا أنه قاومه فساعدته الزوجة وتعديا عليه بالضرب بأواني خاصة بالمطبخ فأصاباه بكدمات وجروح متفرقة بالرأس فأوديا بحياته ثم قامت الزوجة بإعطائه المضبوطات بزعم تعرضها وزوجها لحادث سرقة، بمواجهة الزوجة أيدت أقوال المتهم.