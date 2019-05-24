مصر | مفاجآت جديدة حول العثور على جثة فتاة في نهر النيل بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت جديدة حول العثور على جثة فتاة في نهر النيل بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مصدر أمني، أنه تم تحرير محضر يوم الثلاثاء الماضي، يفيد بوجود ملابس لفتاة، طافية على مياه النيل بأسفل كوبري إمبابة، وتم على الفور إبلاغ قوات الإنقاذ النهري للعثور على جثة الفتاة.

وعثرت قوات الأمن فجر الجمعة على جثة الفتاة، وقامت على الفور قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجثة، وتبين أنها لفتاة عشرينية.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد انتحار فتاة بإلقاء نفسها فى نهر النيل بإمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبدأ رجال الإنقاذ النهري في البحث عن جثتها حتى تم العثور عليها.