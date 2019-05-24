أخبار مصر | بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة بوزارة الأوقاف

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جددت وزارة الأوقاف، تعيين كلًا من عبد الحكيم بهجات عبد الحكيم مديرًا عامًا للإدارة العامة لمراكز التدريب مع تجديد تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

واعتمد الوزارة تعيين الشيخ علاء الدين محمود عقل شعلان مديرًا لمديرية أوقاف بورسعيد مع تجديد تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الوجه البحري، والشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة مديرًا لمديرية أوقاف دمياط.

والشيخ محمد محمد الأمين علي محمد وكيلاً لمديرية أوقاف أسيوط لشئون الدعوة والبر، ومحمد حسن محمد عبد الرحيم مديرًا عامًا للإدارة العامة للحسابات الخاصة.