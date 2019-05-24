أخبار مصر | التدخل السريع ببورسعيد ينقذ طفلتين من الموت والتسول

استجاب فريق التدخل السريع ببورسعيد، لبلاغ أمس بشأن وجود طفلتين أعمارهما 6 شهور، وعام ونصف بمنفذ الشاحنات الجمركي بصحبة والدتهما التي تتسول بهم والطفلتين في حالة إعياء شديد بسبب الارتفاع الذى شهدتها البلاد أمس فى درجات الحرارة، حيث أنها معتادة التسول بهما.

وذلك استكمالا للجهود المبذولة التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع البلاغات الخاصة بالمشردين من كبار السن وبلا مأوى وفى حملة ميدانية مستمرة في محافظة بورسعيد.

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وقد قام الفريق بالاستجابة للبلاغ والتوجه حيث قام الفريق بتحرير محضر بالقسم ونقل الطفلتين وتسليمهما لمركز رعاية الأطفال المعثور عليهم، نظرا لصغر سنهم.

ويأتي فريق التدخل السريع أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين وقد نجح الفريق في اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التي تشرف علي إدارة دور رعاية وتم زيارتها بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم في توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق (01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.