أخبار مصر | "حفرت قبرها بيدها".. فيلم وثائقي عن حياة السيدة نفيسة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حفرت قبرها بيدها".. فيلم وثائقي عن حياة السيدة نفيسة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض الداعية الدكتور عمرو خالد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيلما عن حياة السيدة نفيسة.

ويسلط الفيلم الضوء على حياة الزهد التي عاشتها السيدة نفيسة، حتى أنها حفرت قبرها بيدها وقرأت فيه القرآن مرات ومرات ليكون مؤنسًا لها، فجعل الله في قبرها نورًا، بعد أن توفيت وعمرها 63 سنة في نفس عمر جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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ويعد هذا الفيلم ضمن سلسلة أفلام درامية يعرضها برنامج "الرحلة" أسبوعيًا على مدار شهر رمضان، للسير إلى أنوار الله، وقد عرض في الأسبوعين الماضيين قصة "مالك بن دينار"، و"أبوحامد الغزالي.

يتناول الفيلم قصة السيدة نفيسة، (145هـ - 208 هـ) حفيدة السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي لها مكانة كبيرة في قلوب المصرين، وتلقب بـ "نفيسة العلم" لما عرف عنها من اهتمامها في الصغر بالذهاب إلى المسجد النبوي، حيث كانت تتلقى الحديث والفقه من علمائه.

ويجسد الفيلم في أداء تمثيلي رائع، لحظة استقبال المصريين لها لدى قدومها مصر، وانبهارهم بروح وحلاوة الإيمان التي تشع من وجهها، والحالة الروحية التي تميزت بها وجعلت لها مكانة في قلب كل من عرفها، وكيف أن معرفة الله من باب الحب فتح أمامها كل أنوار الدنيا والآخرة.