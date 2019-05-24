أخبار مصر | المفتي يدين التفجير الإرهابي بمسجد باكستان.. ويدعو لاستئصال الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفتي يدين التفجير الإرهابي بمسجد باكستان.. ويدعو لاستئصال الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أثناء صلاة الجمعة داخل أحد المساجد بمنطقة "بشتون أباد" فى مدينة "كويتا" الباكستانية ما أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 20 شخصا.

وشدد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره، اليوم الجمعة، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة أشكال الاعتداءات الإرهابية الآثمة وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق، خاصة فى بيوت الله تعالى، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وجدد مفتي الجمهورية دعوته إلى ضرورة التعاون الدولي الفعال لمواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب واستهداف الأبرياء دون وجه حق، واستئصال جذور الإرهاب البغيض الذي يهدد كل العالم دون استثناء.

وتوجه بخالص العزاء لباكستان، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.