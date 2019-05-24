شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت سلطات الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، بالاشتراك مع شرطة أمن الموانئ بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي بالمخالفة لأحكام لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فبناء على مذكرة معلومات سرية مشتركة مقدمة من إدارة الجمرك وقسم البحث الجنائي بمطار برج العرب الدولي، تفيد باعتزام الراكب «أ.ع.أ»، مصري الجنسية، مسافر على رحلة طائرة خطوط طيران شركة فلاى دبي رقم 174، المتجهة إلى دبى تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي.

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وبالعرض على السيد رزق، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه ضمت أحمد جمال وكارم محمود وريهام سليمان ودينا إبراهيم مأموري الحركة، تحت إشراف هشام عقل، رئيس الوردية، بحضور محمود فياله، مكافحة التهرب، وجهاد جلال، أمن جمركي، وجمال طه، مدير الوديعة.

وبتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود مبلغ 300 ألف جنيه مصري، و8 آلاف دولار أمريكي مخفاة داخل كيس بلاستيك أسود اللون أسفل تجويف سحرى بحقيبة سفره.

وقرر محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 30 لسنة 2019

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي الأنصارى، رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية، والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركي.