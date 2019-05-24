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الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابى بمسجد في كابول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأزهر الشريف بشدة ، التفجير الإرهابي الذى وقع اليوم بمسجد بالعاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم خطيب الجامع، وإصابة عدد من المصلين.

 

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وأكد الأزهر أن استهداف المصلين داخل دور العبادة ، أعمال إرهابية ترفضها كافة الشرائع السماوية، التي جرمت الاعتداء على دور العبادة ودعت إلى احترامها وحمايتها.

 

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلاً المولى –عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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