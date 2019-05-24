الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابى بمسجد في كابول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأزهر الشريف بشدة ، التفجير الإرهابي الذى وقع اليوم بمسجد بالعاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم خطيب الجامع، وإصابة عدد من المصلين.
وأكد الأزهر أن استهداف المصلين داخل دور العبادة ، أعمال إرهابية ترفضها كافة الشرائع السماوية، التي جرمت الاعتداء على دور العبادة ودعت إلى احترامها وحمايتها.
وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلاً المولى –عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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