صور.. السيسى يتفقد عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بعد ظهر اليوم ، عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع علي سير العمل والموقف التنفيذي لبعض المشروعات الكبري بها، كمدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، وكذلك الحي الحكومي، وكذلك القيادة الاستراتيجية. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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