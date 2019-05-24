شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بلجراد يبحث مع وزير حماية البيئة الصربي التعاون الثنائى في مجال البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير «عمرو الجويلى» سفير مصر في صربيا مع وزير حماية البيئة الصربي «جوران تريفان»، لبحث التعاون الثنائى في مجالات إدارة المخلفات الصلبة، والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى المدن الخضراء المستدامة والسياحة المستدامة، ودمج القطاع الخاص في جهود الحفاظ على التنوع البيئي.

واستعرض «الجويلى» الدور النشط الذى تضطلع به مصر في تحقيق المصالح الإفريقية في الأطر متعددة الأطراف المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ، بما في ذلك عبر ترؤس ائتلاف تمويل المناخ، تحضيراً لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، فضلا عن مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في اجتماعات مجموعة دول الـG7 من أجل السعي نحو تضمين المشاغل الإفريقية المنبثقة من المؤتمر الرابع عشر حول التنوع البيولوجي لإعادة تأهيل النظم البيئية، إضافة إلى أهم المؤتمرات الأممية التي استضافتها شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

Advertisements

وأوضح سفير مصر فى بلجراد أن اللقاء ركز على التنسيق بشأن إبرام مذكرة التفاهم المقترحة في مجال البيئة في إطار التحضير للاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.

وأضاف أن الجانبين بحثا أيضاً تشجيع مجلس الأعمال المشترك، الذي تمت تسمية أعضائه مؤخراً، على دراسة مشروعات مشتركة في مجالات البيئة.

ومن جانبه، أعرب وزير حماية البيئة الصربي «جوران تريفان» عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي الرائد، باعتبارها بوابة للقارة الأفريقية، منوهاً بحرص بلاده على إبرام مذكرة التفاهم كي تكون الأساس لتعاون أوسع يشمل أيضاً تبادل الوفود والتعاون في مجال المدن الذكية، وكذلك الربط بين الجامعات والمؤسسات البحثية.