شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة والنَّاس» القناة المصرية الأكثر مشاهدة في رمضان تزامنا مع عيدها العاشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدّرت قناة «القاهرة والناس» قائمة القنوات المصرية الأعلى مشاهدة، بعدد 105 ملايين مشاهدة، وذلك طبقـًا لأحدث إحصائيات موقع يوتيوب. وذلك بعد قناة إم بي سي مصر السعودية والتي وصلت إلى 125 مليون مشاهدة مجمعة في شر مايو وحتى الآن.

وبالتزامن مع احتفالها بمرور 10 سنوات على انطلاقتها، انفردت «القاهرة والناس» بالمركز الأول من حيث المحتوى الأكثر مشاهدة بين جميع قنوات التليفزيون المصرية والمركز الثاني بعد قناة ام بي سي مصر السعودية.

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وارتفع إجمالي عدد المشتركين في «القاهرة والناس» على يوتيوب ليتجاوز مليوني مشترك، وهو أعلى معدل نمو للقنوات المصرية على موقع المشاهدة.

وتفوقت «القاهرة والناس» في عدد الفيديوهات الجديدة التي أضافتها على يوتيوب، وكذلك على مستوى تفاعل المشاهدين؛ إذ سجلت أكثر من مليون تفاعل من الجمهور ما بين تعليقات وإعجاب بمحتوى القناة والتنوع والتجدّد الدائمَيْن في برامجها.

ويأتي هذا النجاح بعد مسيرة حافلة من البث التليفزيوني المتميز خلال 10 سنوات، وذلك من خلال عرض مجموعة متنوعة وجذابة من البرامج والأعمال التليفزيونية التي تجمع بين المتعة والفائدة.