شكرا لقرائتكم خبر عن في 24 ساعة.. ٢٩ حريقًا و9 حالات اختناق بسبب الحر في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد البلاغات التي تلقتها النجدة ومراكز الشرطة وأقسامها والحماية المدنية بمحافظة كفرالشيخ بالحرائق حتى منتصف ليل الخميس إلى 29 حريقًا، ما بين حريق متوسط ومحدود.

ونتج الحرائق نحو 9 إصابات باختناقات دخان، من بينهم 4 مواطنين و5 من رجال الإطفاء، كما نتج عنهم نفوق 2 رؤوس ماشية، واحتراق بعض من الأثاث المنزلية وعدد محدود من الأجهزة كهربائية وتشوينات قش وحظائر.

وكان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة ومأموري مراكز كفر الشيخ وسيدي سالم ومطوبس وبيلا وقلين وفوه، وإدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد رضا عبدالحميد مدير الإدارة، بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القري بمراكز المحافظة.

وعلى الفور هرعت 28 سيارة إطفاء لأماكن نشوب النيران المبلغ عنها تحت إشراف العميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، حيث تم السيطرة علي الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة.

وتراوحت أسباب الحرائق ما بين وصول جسم مشتعل وماس كهربائي يعتقد حدوثه بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وتلقت الأجهزة الأمنية المختصة بلاغات بنشوب حرائق بقرية صروة مركز قلين، بمنافع وتشوينات قش، وفي قرية الخوالد مركز سيدي سالم بحظيرة ماشية تم السيطرة علي الحريق وإنقاذ الماشية.

وفي قرية كفر العرب بدسوق، نشب حريق بحظيرة ماشية وتم السيطرة عليه بواسطة سيارة إطفاء، وفي قرية الوزارية مركز الرياض، نشب حريق بمنافع وتشوينات قش ملحقة بحظيرة مواشي، وتم السيطرة أيضًا.

وفي قرية أبودراز بمركز دسوق، نشب حريق بمنزل دور ارضي كعرض بالخشب ومبني بالبلوك الأبيض وتم السيطرة بعد الدفع بسيارتي اطفاء.

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وفي بيلا، نشب حريق بمخزن أدوات منزلية وكهربائية ملك المواطن «ش أ م»، وتم الدفع بـ 3 سيارات أطفاء واخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده لأماكن مجاورة، كما نتج عنه اصابة فردي امن باختناق و2 مواطنين وتم اسعافهم طبيًا.

وفي عزبة الناظر مركز سيدي سالم، نشب حريق بتشوينات ملحقة بحظيرة ماشية وتم السيطرة علي الحريق، وفي قرية قبريط مركز فوه، نشب حريق بحظيرة ماشية ملك المواطن «ح ع – 65 سنة» أدي لنفوق 2 رأس ماشية (بقرة) واحتراق الحظيرة المسقوفة بالقش وإصابة فرد أمن ومواطن باختناق دخان.

وفي قلين المحطة التابعة لمدينة قلين، شب حريق بمنزل المواطن «س م ح» نتيجة حدوث ماس كهربائي بمراوحة سقف، نتج عنه احتراق المروحة وكنبة انتريه وتلفاز، وتم السيطرة علي الحريق وإجراء عملية التبريد اللازمة.

وفي قرية محلة القصب مركز كفر الشيخ، نشب حريق بشقة ملك المواطن «ي د» نتيجة ماس كهربائي نتج عنها بعض التلفيات بأثاث المنزل وتم الدفع بـ 3 سيارات أطفاء والسيطرة علي الحريق.

وفي منطقة سخا التابعة لمدينة كفر الشيخ، نشب حريق بمنزل المواطن «أ أ» بسبب ماس كهربائي، أدى لاحتراق بعض الأثاث وتم السيطرة بعد الدفع بسيارتي إطفاء.

وكانت 10 حرائق قد نشبت صباح الخميس بقرى أريمون مركز كفر الشيخ، في منافع بفناء منزل عبارة عن قش وأخشاب وخلافه وتم السيطرة علي الحريق وتعرض مواطنين للاختناق نتيجة الدخان المتطاير، كما نشبت 4 حرائق بقرية الكوم الطويل مركز بيلا ومدينة سيدي غازي بمركز كفر الشيخ وتم الدفع بـ 4 سيارات لمكافحة الحريق.

وفي قرية المندورة مركز دسوق، نشب حريق هائل بأرض قمح ملكًا لأحد المواطنين، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للحقول المجاورة، وفي قرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق، نشب حريق بفرن بلدي وحيرة مواشي تم انقاذ الماشية بها، وتم الدفع بـ 3 سيارات للسيطرة علي الحريق.

كما نشب حريق بمركز مطوبس بتشوينات قش علي جسر احدي الترع وتم الدفع بسيارتين للسيطرة علي الحريق، وفي قرية منشية عباس نشب حريق بمنزل ريفي يملكه أحد المواطنين ويدعى «محمد ع»، حيث التهم المطبخ الخاص بالمنزل، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق.