شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار أجزاء من عقار قديم غربي الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة اللبان غربي الإسكندرية، الجمعة، ما أسفر عن تحطم سيارة ميكروباص دون حدوث إصابات.

تلقي قسم شرطة اللبان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار أجزاء من عقار بشارع إسماعيل مهنا بدائرة القسم، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

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انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، خالي من السكان، وصادر له قرار هدم من الحي، وانهيار أجزاء من واجهة العقار والطوابق العلوية.

تحطم ميكروباص في انهيار جزئي لعقار غربي الإسكندرية

أسفر الحادث عن تحطم سيارة ميكروباص «صغير الحجم» رقم «س م ف 2459»، تصادف وقوفها أسفل العقار وقت الانهيار، وذلك دون حدوث إصابات.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وتم وضع حواجز لغلق الشارع لتأمين المواطنين وإزالة الأجزاء الخطرة من العقار، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.