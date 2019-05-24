شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل المنتج صبحي سنان من مصر بعد واقعة تحرشه بسيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت السلطات المصرية ترحيل المنتج السينمائي صبحي سنان من مصر، بعد واقعة تحرشه بإحدى السيدات خلال السحور بالباخرة السياحية «بلو نايل»، بمنطقة الزمالك. وكانت السيدة المذكورة قدمت بلاغاً ضد المنتج السينمائي صبحي سنان، اتهمته فيه بالتحرش بها، وباشرت نيابة قصر النيل التحقيق معه قبل أن تقرر إخلاء سبيله بعد سداده كفالة مالية.

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